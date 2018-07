Alex admite alívio por inscrição na Libertadores pelo Inter

Titular inquestionável na temporada 2014, Alex viu seu status no Internacional mudar em 2015. Após algumas partidas abaixo da média, foi parar no banco de reservas e chegou a temer ficar fora da lista de inscritos para a Libertadores, até pela situação de seu contrato, que se encerra no meio do ano. Por isso, ver seu nome entre os jogadores para a competição continental o deixou aliviado.

"Felizmente fui inscrito na Libertadores e agora sei que estou no grupo, pois estava na dúvida. O clube poderia querer outro atleta. Agora vou seguir mostrando o meu valor para que permaneça após o fim do contrato no meio do ano, que é uma coisa que eu quero muito", declarou.

A perda de espaço no Inter gerou até alguns rumores sobre o futuro de Alex. O Cruzeiro e times dos Estados Unidos e da China teriam sondado o jogador. Mas ele recebeu uma chance na vitória por 2 a 1 sobre o Caxias, no sábado, quando o Diego Aguirre escalou um time misto. Apesar do triunfo, o meia admitiu que o adversário foi melhor no jogo.

"Triunfamos, mas o Caxias foi melhor. Eles têm um time fortíssimo, que nos dificultou muito. Acabamos sendo eficientes, como um grande time deve ser. Acho que estamos encontrando um Gauchão mais qualificado, pois temos muitos times treinando desde novembro e bem entrosados. E isso vai deixar a gente evoluir ainda mais para a Libertadores", disse.