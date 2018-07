Alex Afonso marca dois e Rio Claro faz 3 a 0 no XV de Piracicaba

RIO CLARO - Contando com a estrela do atacante Alex Afonso e um futebol bastante ofensivo, o Rio Claro não encontrou dificuldades para vencer o XV de Piracicaba por 3 a 0 neste sábado. A partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, foi disputada no Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro.

Com a vitória, o Rio Claro se aproximou da zona de classificação no Grupo D do campeonato, agora em terceiro lugar com 11 pontos - dois a menos que o segundo colocado Bragantino (o Palmeiras lidera com 18 pontos). Já o XV de Piracicaba está na quarta posição do Grupo B, com sete pontos.

Diante de sua torcida, o Rio Claro entrou em campo disposto a resolver a partida logo no primeiro tempo. A vontade do time foi tamanha que, aos quatro minutos, já marcou o primeiro gol. Léo Costa recebeu a bola do lado direito e foi deixando a marcação para trás. Depois de uma linda jogada individual, tocou para Carlinhos, que ficou cara a cara com o goleiro Márcio e marcou.

O jogo perdeu muito em qualidade no segundo tempo. O técnico Edison Só deixou o XV de Piracicaba mais ofensivo, colocando o meia Breitner em campo, mas o time sentia a falta de mais criação.

Aí, quem mostrou que tem estrela é o técnico Fahel Júnior, ao colocar Alex Afonso em campo. Com apenas um minuto no gramado, o atacante fez o segundo gol do Rio Claro aos 24. Depois, ele voltou a marcar aos 26, definindo a vitória do time da casa.

Agora, o Rio Claro volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Audax fora de casa. Já o XV de Piracicaba recebe o Oeste na sexta-feira, também pela oitava rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA:

RIO CLARO 3 X 0 XV DE PIRACICABA

RIO CLARO - Cléber; Carlinhos, Renan, Marcus Vinícius e Thiago Cristian; Nando Carandina, Samuel, Léo Costa e Róbson (Alex Afonso); André Luiz (Patrick Silva) e Rafael Costa (Rodrigo Celeste). Técnico: Fahel Júnior.

XV DE PIRACICABA - Márcio; Paulo Henrique, Leonardo Luiz, Pitty e Aélson; Adilson Goiano, Rodolfo, Danilo Sacramento e Danilinho (Breitner); Cafu e Raphael Macena (Adilson). Técnico: Edison Só.

GOLS - Carlinhos, aos quatro minutos do primeiro tempo; Alex Afonso, aos 24 e aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo César Oliveira.

CARTÃO AMARELO - Rafael Costa (Rio Claro).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 1.434 pagantes.

LOCAL - Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro (SP).