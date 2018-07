Alex ainda vê chance de título para Inter e fala em 'salvar o ano' após decepção

"Condição de brigar pelo título a gente tem, se a gente for olhar o que realmente tem de material humano, possibilidade ainda existe e tempo a gente ainda tem. Apesar da regularidade do Atlético-MG e do Corinthians, e de todos os times que estão lá em cima, ainda há tempo", afirmou Alex, em entrevista coletiva.

O meio-campista também enfatizou que o time precisa aproveitar bem estes próximos 14 dias, nos quais não jogará no meio de semana, para se preparar melhor para a continuidade do Brasileirão e para a Copa do Brasil, outro grande objetivo do clube gaúcho após a eliminação diante do Tigres, do México, nas semifinais da Copa Libertadores.

"É óbvio que a gente precisa melhorar o nosso individual, o nosso coletivo. Psicologicamente e tecnicamente a gente vai acabar evoluindo, e precisa também aproveitar essa semana cheia agora e a semana que vai ter depois, pois depois o tempo vai ficar um pouco mais curto para uma preparação boa no geral", completou Alex, antes de reconhecer que o Inter não pode se conformar em terminar a temporada com o título gaúcho como única conquista da temporada.

"Acho que a gente pode tentar chegar melhor nestas duas competições pra que a gente venha salvar realmente o ano, que de certa forma começou de forma boa, mas no meio da temporada machucaram muitos atletas e a gente não alcançou o nível que esperava", admitiu Alex, que agora foca o duelo com a Chapecoense, domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão.