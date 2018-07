Alex chora em despedida do Internacional: 'Iria chegar em algum momento'

O meia Alex chegou a afirmar que continuaria no Internacional para a disputa da Série B, mas, aos 34 anos, o ídolo colorado não faz mais parte dos planos do clube. Nesta quarta-feira, um dia depois do anúncio oficial, o jogador fez um pronunciamento à imprensa.

Chorando, lembrou que defendeu o Inter por oito anos, atuando em mais de 300 partidas. "Isso (a despedida) iria chegar em algum momento. É difícil falar, mas a gente vive em um mundo competitivo que precisa de resultado. É um dia triste, a saída em si acaba sendo", admitiu.

Alex ressaltou que o fato de deixar o Beira-Rio no pior momento da história do clube faz sua dor ser ainda maior. "O problema é sair em um momento como esse. Não é por mim, pela carreira, mas pelo momento do clube, o torcedor. Não conseguimos deixar o Inter de uma maneira melhor."

O meia tinha contrato com o Inter até a metade de 2017. Ele estava em sua segunda passagem pelo Inter, tendo disputado 323 partidas, com 78 gols marcados. O jogador conquistou impressionantes 11 títulos oficiais pelo clube, sendo campeão mundial em 2006, da Copa Libertadores em 2006, da Recopa Sul-Americana em 2007, da Copa Sul-Americana em 2008, da Recopa Gaúcha em 2016 e do Campeonato Gaúcho em seis oportunidades (2004, 2005, 2008, 2014, 2015, 2016).