Alex descarta acerto com Cruzeiro e mantém mistério

A recusa da proposta do Cruzeiro foi confirmada nesta segunda-feira pelo diretor de futebol Alexandre Mattos. De acordo com o dirigente, haveria uma reunião com o meia nesta segunda, mas Alex recuou e desistiu da negociação.

"Ontem [domingo] recebi uma ligação do próprio Alex, dizendo que conversou muito com a família e que, de forma irreversível, não viria para Belo Horizonte e, consequentemente, para o Cruzeiro", declarou Mattos.

O diretor de futebol ressaltou que a distância da família foi o principal argumento usado por Alex para declinar da proposta. "A questão da família está em primeiro lugar, ele deixou claro, por alguns motivos que só ele pode explicar, que não gostaria de, neste momento, se transferir para Belo Horizonte com a sua família", revelou.

Mattos afirmou ainda que Alex já "está com a cabeça em uma outra situação", mas disse não saber qual será o destino do jogador. O argumento do meia, de que não pretende ficar longe da família, deve favorecer o Coritiba, que contou com dezenas de empolgados torcedores na chegada de Alex à Curitiba no sábado. Na ocasião, o meia havia revelado que já tinha decidido o seu futuro, embora não tenha revelado onde vai jogar nos próximos meses.