Alex desfalca Corinthians no clássico com Palmeiras pelo Paulistão

SÃO PAULO - O Corinthians não poderá contar com Alex no clássico contra o Palmeiras, domingo, no Estádio do Pacaembu, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista. O meia está com dores na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico para o duelo. Já o meia Danilo e os atacantes Liedson e Jorge Henrique, que também preocupavam, estão liberados para o jogo.

A ausência de Alex deve abrir espaço para o técnico Tite voltar a escalar o time com três atacantes. O jogador deverá ser substituído por Emerson, que tem se destacado nas últimas partidas do Corinthians, e provavelmente formará o trio ofensivo com Liedson e Jorge Henrique.

Por precaução, Jorge Henrique, que reclama de dores musculares, não participou do treinamento da manhã deste sábado no CT do Parque Ecológico, mas está liberado para o clássico com o Palmeiras. A sua vaga na atividade foi ocupada por Emerson, enquanto Douglas entrou no lugar de Alex.

A tendência, porém, é que Emerson e Jorge Henrique sejam titular diante do Palmeiras, enquanto Douglas permaneça como opção no banco de reservas. Assim, o Corinthians deve entrar em campo neste domingo com a seguinte formação: Júlio César; Edenílson, Leandro Castán, Chicão e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Liedson e Emerson.

Com 31 pontos, o Corinthians está em terceiro lugar no Campeonato Paulista. Para assumir a ponta, a equipe precisa derrotar o líder Palmeiras, que está com 32 pontos, e torcer por um tropeço do São Paulo, que também está com 31 pontos, na segunda posição, e enfrentará o Mirassol. Em caso de vitória do time do Morumbi, o Corinthians teria que reverter a vantagem do rival no saldo de gols (15 a 10).