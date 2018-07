Alex desfalca Spartak Moscou contra Olympique

Alex se contundiu durante partida contra o Rubin Kazan, há duas semanas, pelo Campeonato Russo. Assim, desfalcou o Spartak Moscou nas três últimos jogos da competição nacional. "Os médicos chegaram à conclusão de que seria arriscado precipitar minha volta e talvez comprometer o restante da temporada. Uma vitória nos dará a vaga para a próxima fase e não queria ficar de fora dessa partida de maneira alguma", disse.

O Spartak Moscou ocupa a segunda colocação no Grupo F da Liga dos Campeões, com seis pontos, assim como Olympique de Marselha, mas com vantagem nos critérios de desempate. O Chelsea lidera a chave com 12 pontos e já está garantido nas oitavas de final da competição.