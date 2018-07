Alex desfalcará Spartak Moscou contra Chelsea O Spartak Moscou não contará com o seu capitão na partida contra o Chelsea, terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. O meia brasileiro Alex sofreu uma contratura muscular na perna direita na vitória sobre o Alania Vladikavkaz por 3 a 0 e não terá condições de defender a equipe russa no duelo em Moscou, válido pela terceira rodada do Grupo F.