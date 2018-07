Alex deve jogar como titular do Corinthians no domingo

Alex está totalmente recuperado de uma lesão muscular. Ele passou a reclamar de dores na perna esquerda depois do empate diante do Internacional, no dia 23 de outubro, desfalcou a equipe no jogo seguinte e voltou na derrota contra o América-MG. No início da partida, no entanto, sentiu novamente a contusão, foi substituído e só retornou a campo na última rodada.

No domingo passado, Alex entrou no segundo tempo da vitória sobre o Atlético-MG, após ficar dois jogos afastado, e mudou o panorama do confronto. O Corinthians cresceu de produção, conseguiu a virada e venceu o time mineiro por 2 a 1. Dessa forma, ele deve voltar a ser titular diante do Figueirense.

Caso opte por um esquema mais defensivo, voltando a jogar com dois meias, Tite tiraria Willian. No entanto, o treinador pode manter o padrão com três atacantes e sacar Danilo, que não vive boa fase e foi vaiado por alguns torcedores quando deixou o gramado no domingo, justamente para a entrada de Alex.

O restante do time, no entanto, deve continuar o mesmo, já que o técnico corintiano terá todos os jogadores à disposição. Na manhã desta quarta-feira, a equipe treinou no CT do Parque Ecológico. E o atacante Liedson, que vem sofrendo com o desgaste físico e com dores no joelho esquerdo, teve uma carga menor de trabalho no campo, mas não preocupa para domingo.

Nesta quinta e sexta-feira, o elenco só treina no período da tarde. Ainda na sexta, a delegação parte para a concentração logo depois da atividade, sendo que a viagem para Florianópolis será apenas no sábado. A volta para São Paulo está marcada para a manhã de segunda-feira, com ou sem título garantido.

Com 67 pontos, o líder Corinthians pode ser campeão brasileiro no domingo com uma rodada de antecipação. Para isso, precisa vencer o Figueirense e torcer para que o Vasco não bata o Fluminense, no mesmo dia, no Rio. Na última rodada do campeonato, o desafio corintiano será o clássico diante do rival Palmeiras, marcado para o dia 4 de dezembro.