Alex diz já ter decidido futuro, mas faz mistério sobre novo clube

CURITIBA - O meia Alex voltou neste sábado ao Brasil, duas semanas depois de ter acertado sua rescisão contratual no Fenerbahçe, na Turquia. Pretendido por Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro, os clubes onde fez maior sucesso no futebol brasileiro, ele revelou que seu futuro já está decidido. Mas pediu um prazo de 10 dias para descansar antes de anunciar onde irá jogar na próxima temporada.

"Na minha cabeça, já está decidido. Mas, no momento certo, eu vou divulgar. Agora, vou descansar um pouco, resolver minhas coisas e, em dez dias, acho que eu anuncio", afirmou Alex, ao desembarcar neste sábado no Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, onde foi recebido por dezenas de torcedores do Coritiba, todos ansiosos para que ele volte a jogar no clube paranaense.

Aos 35 anos, Alex está voltando ao futebol brasileiro depois de oito temporadas no Fenerbahçe, onde virou um grande ídolo. No clube turco, ele marcou 185 gols e deu 162 assistências em 378 partidas, ganhando até uma estátua como homenagem da torcida. Mas, após desentendimento com o técnico Aykut Kocaman, acabou rompendo o contrato que só acabaria em junho do ano que vem.

No momento em que Alex ficou livre do seu vínculo com o Fenerbahçe, Palmeiras, Coritiba e Cruzeiro já começaram a se movimentar para contratá-lo. Os dirigentes dos três clubes entraram em contato com ele ainda na Turquia e, depois das conversas iniciais, todos mostraram confiança de que vão ser escolhido pelo astro. Agora, resta saber qual será a decisão do veterano jogador.

Por ter começado a carreira no Coritiba, Alex tem um carinho especial pelo clube paranaense, pelo qual admite ser torcedor. No Palmeiras, ele alcançou fama internacional, sendo decisivo para a conquista de títulos importantes, como a Libertadores de 1999. E no Cruzeiro, viveu sua melhor fase individual, com a tríplice coroa de 2003. Bons motivos não faltam o meia escolher um dos três.