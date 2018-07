Alex é confirmado no PSG e critica técnico do Chelsea

Em sua apresentação oficial no PSG, Alex não poupou críticas ao treinador do Chelsea, o português André Villas-Boas. "Eu tive problemas com o técnico. Ele não gosta do meu futebol. Por isso, preferi me transferir para outro clube", afirmou o zagueiro na entrevista coletiva.

Alex é a segunda contratação do Paris Saint-Germain na janela de transferências internacionais de janeiro - a outra foi do ala esquerdo brasileiro Maxwell, que veio do Barcelona. Os dois se juntam a dois outros atletas do País - o meia-atacante Nenê, que já atuou por Santos e Palmeiras, e o lateral-direito Ceará, ex-Internacional.

Com a chegada de Alex, o diretor esportivo Leonardo afirmou que o clube não tem mais interesse em contratar o atacante argentino Carlitos Tevez, pois a cota de quatro jogadores não-comunitários (fora da União Europeia) foi atingida.