Alex e Liedson treinam normalmente e vão jogar sábado

SÃO PAULO - O meia Alex e o atacante Liedson, que tinham sido poupados no amistoso com a Portuguesa, na noite de quarta-feira, no Pacaembu, estão treinando normalmente com o restante do grupo do Corinthians na tarde desta quinta, no CT do Parque Ecológico. Segundo o clube, os dois não têm qualquer problema e devem jogar na estreia do Paulistão, sábado, contra o Mirassol.

Alex e Liedson são titulares corintianos, mas foram poupados pelo técnico Tite no amistoso de quarta-feira, quando a Portuguesa acabou vencendo por 1 a 0. Assim, com a presença dos dois no jogo de sábado, o Corinthians deve ter força máxima na estreia do Paulistão.

Outro que participa normalmente do treinamento desta quinta-feira no CT do Parque Ecológico é o atacante Adriano. Ele se envolveu numa polêmica nesta semana, ao faltar ao treino da última terça, o que provocou uma multa e um discurso de repreensão da diretoria.

Por conta da falta, Adriano foi cortado por Tite do amistoso de quarta-feira - assim, teve que treinar durante o dia, ao invés de enfrentar a Portuguesa. E o atacante ainda deverá ter uma reunião nesta quinta com a diretoria do Corinthians, quando será cobrado pela ausência.