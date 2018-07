Alex e Rodrigo Dourado são poupados do treino deste sábado no Internacional O meia Alex e o volante Rodrigo Dourado foram as baixas no treino do Internacional neste sábado, em Porto Alegre. O primeiro fez apenas um reforço muscular na academia e o outro está gripado, com febre. A expectativa é que estejam aptos para o duelo contra a Chapecoense, nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Condá, em Chapecó (SP), pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.