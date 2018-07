Alex e Scocco chegam ao Inter já projetando a estreia

"Espero que a adaptação seja rápida para ficar o quanto antes à disposição do corpo técnico e dos meus companheiros", disse Scocco, que vinha jogando normalmente no Newell''s Old Boys, onde recentemente foi campeão argentino e chegou à semifinal da Libertadores. Alex, por sua vez, estava no Al-Gharafa, do Catar, e admitiu que pode não estar em condições físicas para o Gre-Nal.

Aos 28 anos, o atacante argentino revelou sua alegria por jogar no futebol brasileiro. "É um desafio importante, pois o Inter tem muita competência para ganhar. Sei o que significa o Brasileirão para o Inter, por isso venho com muita vontade de ganhar", afirmou Scocco, que tratou de agradecer os dirigentes do clube gaúcho pelo esforço para poder contratá-lo.

Para Alex, é uma "volta para casa". Depois de uma passagem de enorme sucesso pelo Inter entre 2004 e 2009, período em que foi campeão da Libertadores e do Mundial, o meia de 31 anos comemorou o retorno ao clube. "Volto com as mesmas qualidades de quando saí daqui, mas com a experiência que se acrescenta de forma natural. Chego muito bem preparado e muito motivado", avisou.