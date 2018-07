Alex e Scocco são titulares do Inter em Novo Hamburgo

Um deles é o meia Alex, que conquistou vários títulos pelo próprio clube entre 2004 e 2009 e está pronto para fazer a reestreia, depois de passar pelo Spartak Moscou, Corinthians e Al-Gharafa. Outro é o atacante Scocco, que chegou da Argentina na metade do ano com currículo de artilheiro. Para completar, Ronaldo Alves segue na defesa enquanto Índio não volta. E Josimar e Airton disputam uma vaga no meio-de-campo.

Neste domingo, o Inter também muda de casa. Assim, pela primeira vez nesta edição do Brasileirão, deixa de usar o Estádio Centenário, em Caxias do Sul, e manda um jogo no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Mesmo porque, o Beira-Rio segue em reformas para a Copa do Mundo de 2014.