Alex exalta reencontro com Tite no Corinthians

Alex trabalhou com Tite no Internacional, com quem conquistou o título da Copa Sul-Americana de 2008. "Já o conheço, ele me conhece, fomos vitoriosos juntos. Falamos algumas vezes, ele mostrou vontade em contar com meu futebol. Isso somou para que eu viesse", disse, em entrevista à TV Globo.

O reforço revelou que a diretoria do Corinthians prometeu montar uma equipe forte para a disputa do Campeonato Brasileiro, o que aumenta a sua motivação. "Esse é o projeto, estou acreditando e confiando nisso. Espero que venha gente para acrescentar porque o grupo já é muito bom", afirmou.

Fora do futebol brasileiro desde 2009, Alex comemorou a volta ao País e explicou que o Corinthians o tentou contratar no final do ano passado. "É uma volta pra casa. Tudo começou com o Corinthians, que me deixou honrado. Tentou no fim do ano passado, por empréstimo, mas não aconteceu. Me avisaram que tentariam novamente. Estou feliz, agora é assinar o contrato", comentou.

No Corinthians, Alex espera apresentar um futebol que o faça ser lembrado pelo técnico Mano Menezes para a seleção brasileira. "Isso impulsiona naturalmente. Preciso primeiro fazer o meu trabalho. O nome Corinthians ajuda a alcançar objetivos inesperados", declarou.