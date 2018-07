Alex faz exames médicos e assina com o Corinthians até 2014

SÃO PAULO - O Corinthians anunciou nesta terça-feira que o meia Alex, contratado junto ao Spartak Moscou, da Rússia, assinou contrato para defender o clube até dezembro de 2014. O jogador passou por exames médicos pela manhã para poder firmar compromisso com o time do Parque São Jorge.

Aprovado nos exames, Alex será apresentado oficialmente como novo reforço já na tarde desta terça no CT Joaquim Grava, onde o time iniciará, no mesmo período, os treinos visando o início do Campeonato Brasileiro. O clube estreia no torneio nacional no próximo domingo, contra o Grêmio, no Olímpico, em Porto Alegre.

Com 29 anos, Alex vinha tendo a sua contratação tentada pelo Corinthians desde o início desta temporada. E, após uma longa negociação com o Spartak, o clube russo aceitou liberar o meio-campista em uma transação que girou em torno de 6 milhões de euros.

Ex-Guarani e Internacional, pelo qual foi campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa de 2006, o atleta chega ao Corinthians para preencher o espaço que será deixado pelo meia Bruno César, que acertou a sua transferência para o Benfica, de Portugal.

