Alex Ferguson admite 'fracasso' do Manchester United Depois da surpreendente eliminação na Liga dos Campeões da Europa, o técnico Alex Ferguson admitiu o "fracasso" do Manchester United. O poderoso clube inglês conseguiu apenas a terceira colocação no Grupo C, ficando atrás de Benfica e Basel, que avançaram para as oitavas de final da competição. Assim, terá que se contentar com a disputa da Liga Europa, para a qual se classificou.