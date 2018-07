Alex Ferguson coloca futuro de Hargreaves em dúvida

"O contrato dele chega ao fim no final da temporada, mas eu não sei o que acontecerá. (O chefe-executivo) David Gill conversou com o garoto (Hargreaves) na última semana, mas não sem mais do que isso. Precisamos tomar uma decisão", afirmou o treinador.

Nascido no Canadá, mas naturalizado inglês, Hargreaves foi revelado pelo Bayern de Munique, onde viveu sua melhor fase na carreira. Em 2007, ele despertou o interesse do Manchester, que o contratou. No entanto, no clube inglês passou a conviver com muitas lesões. A última, no ombro, aconteceu no final de março, em um treinamento.

"Ele acabou de dar um fim à sua temporada. Ele simplesmente tem carregado uma má sorte com ele desde que chegou aqui. Tenho certeza de que ele não terá mais condições de atuar nesta temporada", declarou Ferguson.