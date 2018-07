Alex Ferguson descarta reforçar Manchester United em janeiro

MANCHESTER - O técnico Alex Ferguson descartou a possibilidade do Manchester United aproveitar a janela de transferências de janeiro para reforçar o seu elenco. "Estou mais do que satisfeito com os jogadores que eu tenho na minha equipe, um grupo tão bom quanto qualquer outro que eu já tive no meu tempo em Old Trafford", disse o treinador, que está no comando da equipe desde 1986.

A janela de transferências internacionais na Europa será aberta nesta terça-feira, mas Ferguson está satisfeito com o rendimento do Manchester United, que lidera o Campeonato Inglês e está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, em que vai enfrentar o Real Madrid.

O recado para que os torcedores não esperem contratações foi dado por Ferguson na revista do clube sobre o jogo contra o West Bromwich Albion, que será disputado neste sábado, válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. "Não prenda a respiração esperando que o Manchester United salte quando a janela de transferência se abrir na próxima semana", afirmou.