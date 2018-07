Alex Ferguson diz que Cristiano Ronaldo é 'impagável'

A imprensa da Espanha vem especulando sobre uma possível insatisfação de Cristiano Ronaldo em seu clube. Questionado sobre um possível futuro para o atacante português, Ferguson disse que somente o milionário futebol russo teria dinheiro para tirá-lo do Real Madrid. Mas o treinador não acredita que o astro possa querer jogar na Rússia. "Ele já reclamava do frio aqui (Inglaterra), imagine no inverno russo", brincou.

Sob o comando de Ferguson, Cristiano Ronaldo jogou por seis temporadas no clube de Old Trafford, sendo campeão da Liga dos Campeões de 2007/08. A troca pelo Real Madrid, a mais cara da história do futebol mundial, veio em 2009. Desde então, ele virou também ídolo no clube espanhol.