Alex Ferguson é nomeado embaixador de técnicos da Uefa

NYON - A Uefa anunciou nesta sexta-feira, durante reunião do seu Comitê Executivo, em Nyon, na Suíça, que Alex Ferguson foi nomeado novo embaixador de técnicos da entidade que controla o futebol europeu. Aposentado desde maio do ano passado, quando encerrou uma era histórica de 27 anos à frente do Manchester United, o ex-treinador escocês irá supervisionar os programas do organismo voltados aos técnicos e disse que será "uma honra e um privilégio aceitar este papel".

A Uefa informou que Ferguson terá de formar parte do grupo de estudos técnicos da Liga dos Campeões e dirigirá o Fórum de Treinadores de Clubes de Elite da entidade, em setembro, quando os comandantes dos melhores times do Velho Continente conversarão sobre aspectos táticos e técnicos do futebol.

Ferguson também vai participar da Conferência de Seleções Nacionais, do Seminário de Formação de Treinadores e o Seminário de Intercâmbio de Formação de Treinadores da Uefa, além de compartilhar suas experiências com a nova geração de técnicos.

Atualmente com 72 anos de idade, Ferguson acumulou um total de 38 títulos pelo Manchester United, entre eles os da Liga dos Campeões de 1999 e 2008. Em seu último ano de carreira, conquistou o seu 13º título do Campeonato Inglês sob o comando da equipe de Old Trafford, onde ele ainda trabalha como um diretor do clube.