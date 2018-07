Alex Ferguson exalta duelo na Liga dos Campeões e admite pressão do Real

MADRI - Assim como fez José Mourinho há poucos dias, o técnico Alex Ferguson exaltou o confronto entre Real Madrid e Manchester United nesta terça-feira, véspera da partida a ser disputada no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. O jogo, válido pela ida das oitavas de final, é considerado o principal duelo desta edição da Liga dos Campeões até agora.

"Acho que é o grande jogo, mais até do que seria um United x Barcelona. Manchester e Real Madrid tem aquele velho romance e aquela honra e apelo em nível mundial. Então, provavelmente é o maior jogo que você pode ter na Liga dos Campeões", comentou o treinador do time inglês. "É a partida que o mundo está esperando".

Mesmo empolgado com o apelo do jogo, Ferguson admitiu que sua equipe deve sofrer com a pressão dos espanhóis. O treinador está ciente de que o grande foco do Real nesta temporada é a Liga, já que tem remotas chances de títulos no Campeonato Espanhol.

"Acho que José estabeleceu como alvo o título europeu, não há dúvida. Eles tiveram um início ruim na liga nacional e estão sofrendo lá porque o Barcelona está jogando de forma incrível. Por isso, o foco será a Liga dos Campeões", avaliou Ferguson.

"Será mais difícil para nós, claro. Mas também haverá maior pressão sobre eles também. Neste momento, estamos envolvidos em três competições diferentes", ponderou o treinador, que disputa ainda o Campeonato Inglês, no qual é líder isolado, e a Copa da Inglaterra.