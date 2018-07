Alex Ferguson exalta Van Persie e o compara ao ídolo Cantona

MANCHESTER - Contratado no início da atual temporada pelo Manchester United, o atacante Robin van Persie tem agradado os torcedores e a comissão técnica neste primeiro semestre no clube. Entre os satisfeitos com o trabalho do holandês está o exigente técnico Alex Ferguson, que inclusive comparou sua chegada à do atacante francês Eric Cantona, ídolo da equipe inglesa no início dos anos 90.

"Eu acredito que aqui no Manchester United nós tenhamos recebido o presente de Natal mais cedo, bem no começo da temporada, quando o Van Persie chegou a Old Trafford. Sou relutante quanto a idolatrar um indivíduo, porque acredito que futebol é coletivo, mas às vezes achamos a peça que falta no quebra-cabeça", declarou. "Fizemos isso quando trouxemos o Cantona e ele provou ser o jogador certo, na hora certa e no lugar certo."

Van Persie já marcou 15 gols desde que chegou ao Manchester, vindo do rival Arsenal, sendo fundamental para colocar a equipe na primeira colocação do Campeonato Inglês e nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Já Cantona foi contratado em 1992 junto ao Leeds, por 1,2 milhões de libras, e fez história.

No Manchester, o francês, conhecido pelo temperamento forte, rapidamente se tornou ídolo e foi fundamental na primeira conquista de Alex Ferguson do Campeonato Inglês, em 1992/1993. Depois, ainda conquistaria outros três títulos da competição pelo clube. "Ele se tornou o catalisador e o trampolim para o surgimento de nosso sucesso", lembra o treinador.

Outro jogador comparado a Van Persie por Alex Ferguson foi Cristiano Ronaldo. O treinador, no entanto, ressaltou a diferença de valores nas transações, já que o português era somente uma promessa do Sporting quando contratado em 2003. "Nem sempre precisa-se gastar um valor recorde. O Cristiano Ronaldo não foi um recorde, mas certamente fez a diferença e prosperou conosco até ser considerado por muitos o melhor do mundo."