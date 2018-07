Alex Ferguson nega intenção de se aposentar

O técnico Alex Ferguson, do Manchester United, garantiu que não tem qualquer intenção de se aposentar após o encerramento do Campeonato Inglês. Vários jornais britânicos relataram recentemente que o treinador de 68 anos iria encerrar sua carreira de 24 anos no comando do clube, mas o comandante de maior sucesso do país negou nesta sexta-feira que esteja pensando em parar. "Isto é besteira", disse Ferguson. "Não há nenhuma verdade nisso".

Inicialmente, o treinador anunciou a sua intenção de aposentar após o final da temporada 2001/2002, quando o Manchester United conquistou o quarto título consecutivo do Campeonato Inglês. Depois, porém, Ferguson mudou de ideia, e levou o time a quatro conquistas nacionais e a se igualar ao recorde do Liverpool, ambos com 18 títulos ingleses.

O treinador garantiu não ter qualquer desejo de se aposentar ou de deixar o comando do Manchester United. "Eu não tenho a intenção de me aposentar e, se eu quisesse, eu falaria com David Gill [diretor geral] e a família Glazer [proprietária do time]", disse Ferguson.