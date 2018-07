Alex garante que rivais 'não terão o prazer' de ver o Inter rebaixado

A péssima campanha do Internacional no Campeonato Brasileiro coloca a equipe na zona de rebaixamento, com 27 pontos, na 18.ª colocação. O risco de cair pela primeira vez na história da competição existe e mexe com o clube e os rivais. Mas o experiente meia Alex mostrou confiança e garantiu que o time colorado seguirá na elite em 2017.

"Tem adversário querendo ajudar a nos rebaixar, mas não podemos nos entregar. Há muitos, ninguém quer ver o Inter como adversário. Afirmo para os clubes que têm esse interesse de se abraçar que não terão esse prazer", garantiu nesta quinta. "Estou dizendo a quem quiser se juntar: não terão o prazer de ver o Inter na segunda divisão."

O clube gaúcho está quatro pontos atrás do Figueirense, primeiro fora da zona de rebaixamento. Por isso, o confronto entre eles neste sábado, no Beira-Rio, é fundamental para as pretensões do Inter de seguir na elite. "Temos que vencer esse jogo de qualquer maneira. Precisamos muito de resultado agora" admitiu Alex.

O meia e o restante do elenco colorando se reapresentaram nesta quinta-feira depois da derrota de quarta para o Santos, por 2 a 1, na abertura das quartas de final da Copa do Brasil. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo para um treino técnico, incluindo o zagueiro Leandro Almeida, que se recuperou de lesão e deve ficar à disposição para o fim de semana, após dois meses fora.