Alex, Juan e Jorge Henrique desfalcam treino do Inter O Internacional pode ter um reforço para entrar em campo nesta terça-feira contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Isso porque o lateral-direito Gilberto está totalmente recuperado da entorse no tornozelo direito e participou normalmente do treino comandado por Abel Braga na tarde desta segunda-feira.