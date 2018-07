Alex marca contra, mas Milan bate Lazio na estreia do Italiano

Depois de uma temporada repleta de decepção em 2013/2014, o Milan largou muito bem no Campeonato Italiano deste ano. Neste domingo, a equipe derrotou a Lazio por 3 a 1, no San Siro, pela primeira rodada da competição. Apesar da vitória, o zagueiro brasileiro Alex não teve um dia feliz e marcou contra o único gol do time romano.

Após terminar na oitava colocação no último campeonato, o Milan larga na liderança do Italiano nesta temporada. Com a pausa para a disputa das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, a equipe volta a campo pela competição somente no dia 14 de setembro, quando enfrenta o Parma fora de casa. Já a Lazio pega em casa o Cesena, no mesmo dia.

A vitória milanesa deste domingo começou a ser construída logo aos sete minutos, com o gol de Honda, que aproveitou boa jogada de El Shaarawy pela esquerda e marcou. O segundo saiu somente aos 11 da segunda etapa, quando Abate foi à linha de fundo pela direita e cruzou para Muntari, que marcou de carrinho.

Não demorou para que Menéz, de pênalti, aos 19 minutos marcasse o terceiro. Três minutos depois, Alex tentou cortar cruzamento da direita, mas marcou contra de carrinho. A Lazio ainda perdeu grande oportunidade de impor maior pressão nos acréscimos, quando Candreva perdeu pênalti, e o jogo ficou no 3 a 1.

No único outro jogo do dia encerrado até agora pelo Campeonato Italiano, um empate por 0 a 0 entre Atalanta e Verona. A Atalanta volta a campo no dia 14, para pegar o o Cagliari, fora de casa. Já o Verona pega o Palermo em casa, no mesmo dia.