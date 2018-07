Alex marca no jogo milésimo de sua carreira

SÃO PAULO - O meia Alex completou nesta quarta-feira seu jogo de número 1.000 na carreira. O jogador festejou a marca em grande estilo. Foi dele o gol da vitória do Coritiba sobre o J.Malucelli por 1 a 0, válido pelo Campeonato Paranaense. O jogo foi no Estádio Couto Pereira. A torcida e o clube homenagearam a marca histórica do jogador.

O gol de Alex foi de pênalti, sofrido por Deivid, aos 46 minutos do primeiro tempo. Sua atuação não foi das melhores, mas suficiente para ajudar o Coritiba a somar mais três pontos no Estadual. Com o resultado, o Coritiba conquistou a segunda vitória seguida, somou seu 11º ponto e continua na zona de classificação para as quartas de final. Os três pontos dão folga também às cobranças da torcida. O time coleciona altos e baixos neste começo de ano, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

A vitória encerrou ainda a invencibilidade do J. Malucelli, que manteve os 12 pontos na tabela. Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Toledo.