Alex Mineiro volta a treinar e pode reforçar Atlético-PR

A expectativa agora é que o atacante possa ao menos ser relacionado para o confronto diante do Palmeiras, sua ex-equipe, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, quinta-feira, no Palestra Itália.

Alex Mineiro, no entanto, terá forte concorrência. Recuperado de fratura no pé sofrida contra o Coritiba, Wallyson também voltou aos treinos nesta segunda-feira. Outra retorno foi o do atacante Marcelo, fora desde o jogo contra o Vilhena, pela Copa do Brasil.

Ainda nesta segunda-feira, o Atlético Paranaense acertou o empréstimo por três meses do lateral-direito Lisa, jogador que estava atuando pelo Operário.