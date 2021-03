Alex Muralha brilha e Mirassol empata em casa com o Novorizontino

O Mirassol contou com uma noite inspirada de Alex Muralha, ex-goleiro do Flamengo, para empatar com o Novorizontino por 1 a 1, nesta terça-feira, na abertura da segunda rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021, em casa, no Estádio Maião.

Com quatro pontos, o Mirassol ocupa a liderança do Grupo D, ainda que podendo ser alcançado pelo Santos, que tem um. Já o Novorizontino empatou mais uma partida e é o segundo colocado do Grupo C, com dois pontos. Porém, corre o risco de terminar a rodada na lanterna.

O início do duelo não foi dos melhores por conta da forte chuva, mas, na medida que a água foi parando de cair, os times conseguiram criar jogadas ofensivas. Aos 17 minutos, o Mirassol abriu o placar em chute de Fabrício. Logo na sequência, o árbitro voltou atrás de um pênalti assinalado para os donos da casa após consultar o VAR.

O Novorizontino acordou e, depois de parar em Alex Muralha, Jenison aproveitou rebote do goleiro em chute de Murilo Rangel para deixar tudo igual aos 36 minutos. Antes do intervalo, o time visitante teve duas chances para ampliar.

A etapa final começou com chances para os dois lados. Aos oito, Jenison chutou forte e Alex Muralha espalmou. Na sequência, Moraes soltou a bomba para defesa de Giovanni. O Novorizontino foi se soltando aos poucos e só não virou por causa do goleiro adversário.

Em cobrança de falta, Bruno Aguiar exigiu boa defesa de Alex Muralha. Já nos minutos finais, Felipe Rodrigues cabeceou e o goleiro espalmou para escanteio. No último lance do jogo, Danilo Boza cabeceou, a bola acertou o travessão e depois pingou em cima da linha. Foi quase o gol da vitória do time da casa.

O Mirassol volta a campo no domingo, contra o Ituano, às 11 horas, no estádio Novelli Júnior. No sábado, o Novorizontino enfrenta a Inter de Limeira, às 16h30, no Major Levy Sobrinho. Os jogos são válidos pela terceira rodada.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 NOVORIZONTINO

MIRASSOL - Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Ernandes (Diego Gonçalves); Daniel (Sousa), Neto Moura, Cássio Gabriel (Rodolfo) e Moraes; Fabrício (Lucas Silva) e Pedro Lucas (Rafael Silva). Técnico: Eduardo Baptista.

NOVORIZONTINO - Giovanni; Felipe Rodrigues, Edson Silva, Bruno Aguiar e Paulinho (Reverson); Adilson Goiano, Barba (Willean Lepo) e Murilo Rangel (Roney); Danielzinho, Cléo Silva (Ricardo Luz) e Jenison (Guilherme Queiroz). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Fabrício, aos 17, e Jenison, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Sousa, Moraes e Ernandes (Mirassol); Murilo Rangel e Reverson (Novorizontino).

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).