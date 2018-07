Alex nega negociações para voltar ao futebol brasileiro

Alvo de especulações em alguns dos principais clubes brasileiros, o meia Alex negou que esteja envolvido em qualquer negociação no momento. O jogador afirmou que ainda não conversou com nenhuma equipe, nem mesmo com o Fenerbahçe, onde atua, sobre a possibilidade de transferência.

"Muitos seguem me perguntando qual é o meu plano para o futuro. Bom, é um plano muito simples: jogar futebol e continuar me divertindo com isso. Onde isso acontecerá? Realmente ainda não decidi, e por um motivo bem simples: não tive nenhuma conversa com o Fenerbahçe e nem com nenhum time brasileiro", escreveu Alex em seu site oficial.

Nas últimas semanas, o meia de 33 anos foi cogitado como possível reforço de São Paulo, Palmeiras, Coritiba e Flamengo. No entanto, Alex reafirma que ainda não foi procurado por nenhum clube e que só decidirá sobre seu futuro em janeiro - ele tem contrato o time turco até a metade do ano que vem.

"Acredito que a partir de janeiro essas procuras começarão e só aí, em cima de realidade, tomarei minha decisão, que tenho certeza que será uma decisão difícil. Fazer um novo contrato é sempre complicado. Vou analisar as possibilidades por vários aspectos, como sempre fiz, e chegar a uma conclusão de cabeça tranquila", afirmou Alex, que já brilhou com a camisa do Coritiba, do Palmeiras e do Cruzeiro - está no Fenerbahçe desde 2004.