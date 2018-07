Alex pode ser reforço do Coritiba contra o São Paulo O meia Alex pode ser o reforço do Coritiba para enfrentar o vice-líder São Paulo nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 20 pontos e na 18.ª colocação, o técnico Marquinhos Santos também terá o retorno de mais dois titulares para tentar tirar a sua equipe da zona de rebaixamento.