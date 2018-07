Alex promete bastante empenho para 'virar ídolo' no Coritiba

CURITIBA - Apesar da recepção grandiosa no Couto Pereira, Alex manteve a humildade em sua apresentação oficial no Coritiba, nesta quinta-feira, ao negar o rótulo de ídolo e prometer empenho à torcida para merecer as demonstrações de apoio recebidas desde seu retorno ao Brasil, na semana passada.

"Nunca me considerei ídolo. Hoje sou um torcedor que pode vestir a camisa e ajudar dentro do campo, quero trabalhar para virar ídolo", afirmou o meia, após descer de um helicóptero no centro do gramado do Couto Pereira. O jogador de 35 anos foi recebido pelo presidente Vilson de Andrade, sob fogos de artifício e gritos da torcida - "o Alex voltou".

Alex volta ao Couto Pereira 15 anos após deixar o time que o revelou para o futebol. "Passa um filme de muito trabalho, e de muita alegria de ter tanta gente esperando o meu retorno", afirmou o meia, que deixou recentemente o Fenerbahçe. "Nunca escondi de ninguém o orgulho de ser coxa-branca. Respeito muito os turcos.

Em seu retorno ao Coritiba, Alex acredita que poderá utilizar sua maior experiência para colocar o time entre os melhores do Brasil. "Me sinto muito mais experiente hoje. Trabalhei com muitos treinadores e grandes jogadores. Volto com muita alegria para o Coxa", declarou. "Eu vejo o Coritiba abaixo de poucas equipes dentro de campo no Brasil. Em termos de administração, o Coxa não deve nada pra ninguém", Alex.

Responsável pelo repatriamento de Alex, a diretoria do Coritiba recebeu seguidos elogios do atleta. "Essa diretoria tirou o Coritiba daquela situação complicada. A organização se aliou ao meu desejo de voltar", disse o meia, que admitiu ter rejeitado propostas financeiras mais vantajosas de outros clubes por conta do projeto do time paranaense.

Alex era cobiçado por Palmeiras e Cruzeiro, outros times que defendeu antes de jogar fora do Brasil. No entanto, recusou as ofertas para poder ficar mais próximo da família, que mora na capital paranaense. "Preciso ajeitar minha vida agora, procurar escola para minhas filhas, manter meu preparo físico para estar 100%".

Como as inscrições para o Brasileirão já se encerraram, Alex não deverá entrar em campo pelo Coritiba neste ano. Sua estreia só deve acontecer no Campeonato Paranaense, em janeiro. "Estes [próximos] dois meses de treinamentos servirão para eu me ambientar mais ainda. Já conheço o grupo, os jogadores, espero estar 100% em janeiro. A partir de segunda-feira é muito mais trabalho. Tenho que pensar em fazer o melhor pelo Coritiba", afirmou.