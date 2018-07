Alex ressalta 'ligação perfeita' com torcida do Inter

PORTO ALEGRE - De volta ao Inter, o meia Alex já teve uma mostra nesta quinta-feira, ao chegar a Porto Alegre, de quanto é idolatrado pela torcida do clube. Cerca de 300 torcedores foram ao Aeroporto Salgado Filho para recepcioná-lo com uma grande festa. E emocionaram o jogador de 31 anos.

"É honroso ter um time como o Inter com interesse de contar com você e jogar para uma torcida como essa, que a gente já tem uma ligação perfeita", admitiu Alex, em entrevista para o site oficial do clube - a sua apresentação oficial será apenas na tarde desta sexta-feira.

Alex já defendeu o clube gaúcho de 2004 a 2009, totalizando 168 partidas e 56 gols. Nesse período, conquistou oito títulos, incluindo da Libertadores e do Mundial em 2006. "Vamos dobrar esse número. O Inter merece isso. Vamos atrás disso, porque temos um baita time", afirmou.

Dizendo estar "feliz por reviver coisas que a gente já viveu no passado e foram maravilhosas", Alex assinou contrato até julho de 2015 com o Inter - estava no Al-Gharafa, do Catar. "Agora é trabalhar para poder recompensar todo mundo. Vou tentar retribuir dentro de campo", avisou.