Alex Sandro admite disputa aberta por lateral-esquerda da seleção brasileira

O lateral-esquerdo Alex Sandro admitiu nesta segunda-feira que a disputa está totalmente aberta para os jogadores da posição que sonham em defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano. Para os dois amistosos desta Data Fifa, ele já saiu na frente dos rivais ao treinar entre os titulares nesta segunda, na preparação para o jogo com a anfitriã Coreia do Sul, em Seul.

Após o treino, Alex Sandro reconheceu que a possível escalação entre os titulares na partida de quinta não e indicativo de que estará no Mundial. Afinal, Tite inovou na última convocação ao chamar três jogadores para a lateral-esquerda. Alex Telles e Guilherme Arana são os concorrentes de Alex Sandro.

"Independentemente de ter três laterais-esquerdos, eu sempre fico feliz quando tem meu nome na lista. Acho que para nós, os laterais-esquerdos, estar sempre (com a seleção) é gratificante e tenho certeza que os três têm grandes chances de ir para a Copa do Mundo", declarou.

Ele lembrou que Tite ainda poderá voltar a testar Renan Lodi, não convocado desta vez, numa oportunidade antes da Copa. "Não só falando dos três que estão aqui, ainda tem o Renan Lodi, que fez uma boa temporada, tenho certeza que está sendo monitorado", comentou, ao citar o jogador do Atlético de Madrid. "E talvez na cabeça do treinador, possa ter outros (candidatos à vaga) que não sabemos."

Aos 31 anos, Alex Sandro é o mais velho dos candidatos na lateral-esquerda. E não somente pela idade. Ele tem 11 anos de futebol europeu, os últimos sete com a gigante Juventus, onde permanecerá para a próxima temporada, a partir de agosto.

O amistoso com a Coreia do Sul está marcado para as 8 horas (de Brasília). No dia 6, o adversário será o Japão, encerrando a participação da seleção nesta Data Fifa. O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo, com Sérvia, Suíça e Camarões.