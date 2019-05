Alex Sandro antecipa chegada e se apresenta à seleção brasileira em Teresópolis

Depois do zagueiro Thiago Silva, outro jogador se apresentou à seleção brasileira na manhã desta segunda-feira. Apesar da folga geral concedida à delegação, o lateral-esquerdo Alex Sandro chegou à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para os primeiros treinos físicos. Nesta terça, o atleta da Juventus já irá treinar com bola junto com os companheiros.

"É muito, muito, muito bom (estar aqui). Muito feliz. É a primeira Copa América, primeira disputa com a equipe principal e realmente estou muito feliz. Espero contribuir com todos e fazer um ótimo trabalho", declarou Alex Sandro, em entrevista à CBF TV.

O jogador é uma espécie de xodó do técnico Tite desde antes da Copa do Mundo de 2018. Ele foi um dos nomes cotados para o Mundial da Rússia, mas acabou perdendo a corrida para Marcelo e Filipe Luís. Agora, desbancou o lateral-esquerdo do Real Madrid.

Com a apresentação dos dois jogadores nesta segunda-feira, a comissão técnica já tem a certeza de que terá um elenco mais encorpado para os treinos desta semana. No domingo, Tite encerrou a primeira parte dos trabalhos com menos da metade do elenco à disposição - Ederson, Filipe Luís, Casemiro, Fernandinho, Allan, David Neres, Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus. A partir desta terça, além dos recém-incorporados Thiago Silva e Alex Sandro, são esperados Eder Militão, Arthur, Philippe Coutinho, Daniel Alves e Marquinhos.

Apesar disso, o elenco da seleção só estará completo na próxima semana. Alisson e Roberto Firmino, do Liverpool, são esperados na véspera do amistoso contra o Catar, em Brasília, marcado para o dia 5 de junho. Cássio e Fagner, por sua vez, devem completar o grupo apenas após a partida, uma vez que ainda vão jogar com o Corinthians pela Copa do Brasil.