Alex Sandro e Bruno Aguiar aguardam chance no Santos

SANTOS - Focado na Copa Libertadores e já classificado no Campeonato Paulista, o Santos deverá contar com os reservas para enfrentar o Americana, neste domingo. O lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Bruno Aguiar, cotados para entrar no time, não escondem a ansiedade pela nova chance entre os titulares.

"Quero agarrar esta oportunidade, se o Muricy [Ramalho] realmente preferir poupar alguns jogadores. Nós, que estamos buscando espaço, vamos entrar como se fosse nosso último jogo. A chegada de um novo treinador deixa a gente motivado para mostrar a nossa qualidade", afirmou Aguiar, empolgado com a chegada do novo treinador. "Aqui agora é trabalho", declarou o defensor, repetindo o bordão de Muricy.

Alex Sandro deverá ganhar uma chance na vaga do experiente Léo, poupado para o decisivo duelo com o Cerro Porteño, na próxima quinta. "Sempre quando cai uma oportunidade, tenho que dar o máximo para buscar o meu espaço, porque o jogador tem sempre que pensar na titularidade. Estou aprendendo muito com o Léo, mas penso em ser titular daqui a um tempo", avisou o lateral.