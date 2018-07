Alex Sandro faz exames na Juventus e técnico do Porto lamenta saída

O lateral brasileiro Alex Sandro está de malas prontas para a Juventus. Depois de uma negociação que se arrastou pelos últimos dias, o jogador realizou exames médicos na manhã desta quinta-feira no clube de Turim. Ainda resta a assinatura de contrato, mas o técnico do Porto, Julen Lopetegui já falou em tom de despedida e lamentou a saída do atleta.

"Como treinador, claro que não quero perder jogadores desse nível. Mas não vamos olhar para trás. Vamos construir uma equipe nova, competitiva, com futebol, caráter e ambição máxima para dar resposta aos objetivos do Porto, para que o clube tenha a possibilidade de ganhar todos os títulos a que se propõe", declarou.

A saída de Alex Sandro é mais uma em meio à debandada de jogadores do Porto nesta janela de transferência. Sete dos titulares da última temporada já foram negociados, inclusive outro lateral brasileiro, Danilo, presença constante nas convocações do técnico Dunga, que foi para o Real Madrid.

"Quando saem tantos jogadores, se bate um recorde histórico financeiro e se consegue colocar tantos jogadores em tantas equipes, acho que se pode concluir que a equipe teve uma boa presença no ano passado e que a atuação individual saiu valorizada. Acredito que isso possa ser produto de um trabalho bem feito, mas o valor que se dá lá fora é mais elevado do que se dá a nível interno. Os jogadores saíram porque evoluíram, cresceram e estão preparados para um desafio semelhante em outro clube", disse Lopetegui.

Na Juventus, Alex Sandro chega para brigar por posição com o veterano Patrice Evra, que se encontra já em final de carreira. De acordo com a imprensa europeia, o acordo custou 22 milhões de euros (R$ 85,6 milhões) ao clube de Turim e prevê um vínculo de cinco temporadas, sendo que em cada uma delas o brasileiro receberá três milhões de euros (R$ cerca de 11,7 milhões).

Alex Sandro foi formado nas divisões de base do Atlético-PR, mas foi no Santos, onde chegou em 2010, que ganhou destaque. Foi campeão da Libertadores em 2011 e, logo depois, acabou negociado com o Porto. O sucesso em Portugal lhe rendeu convocações para a seleção brasileira, inclusive com o técnico Dunga, que o chamou para amistosos no ano passado, após a última Copa do Mundo.