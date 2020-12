Alex Sandro faz gol contra e Juventus perde em casa para a Fiorentina

Com um a menos durante quase todo o jogo, a Juventus não conseguiu superar a Fiorentina nesta terça-feira. Mesmo jogando em casa, o time de Turim foi derrotado por 3 a 0 e, com o tropeço, acabou estacionando na 4ª colocação do Campeonato Italiano, com 24 pontos, deixando escapar a chance de diminuir a desvantagem para o líder Milan, que soma 31.

O Napoli e a Roma também somam os mesmos 24 pontos, porém os comandados de Gennaro Gattuso ficam à frente pelo critério de desempate, enquanto o time romano fica atrás pelo mesmo motivo. Ambos entrarão em campo nesta quarta-feira, pela 14ª do torneio.

Por outro lado, a vitória fez bem à Fiorentina, que briga então na parte inferior da tabela. Os três pontos conquistados fora de casa dão moral para a sequência da competição e colocam a equipe na 15ª posição, com 14 pontos. O Crotone, primeiro time na zona da degola, soma 9.

O que poderia ser celebração acabou se tornando dor de cabeça aos 18 minutos de partida. O colombiano Cuadrado, que estava em 200ª partida pela equipe de Turim, abusou da empolgação e deu uma entrada violenta em um rival. Primeiramente, o juiz o puniu com um cartão amarelo. Mas, após consultar o VAR, optou pelo cartão vermelho direto. Na ocasião, a Juventus já perdia por 1 a 0, pois Dusan Vlahovic inaugurou o marcador aos 3 minutos.

O técnico Andrea Pirlo se viu obrigado a mudar a estratégia de jogo, o que não surtiu muito efeito. No segundo tempo, a equipe da casa acabou por sofrer mais dois gols: Alex Sandro fez contra aos 31 minutos da segunda etapa e Cáceres, cinco minutos depois, liquidou o placar. Em campo durante os 90 minutos, Cristiano Ronaldo teve atuação discreta.

Porém, o que já era ruim ficou ainda pior. Além de ter sua série invicta finalizada com a derrota por 3 a 0, a Juventus ainda perdeu três pontos, tendo iniciado a rodada com 27 e terminado com 24. Isso acontece porque o então W.O. que teria do jogo com o Napoli foi revertido. Ou seja, o compromisso da 3ª rodada que não pôde ser realizado devido a dois casos de covid-19 no elenco de Gattuso será reagendado. A decisão ocorre após terceiro pedido da equipe de Nápoles junto ao Comitê Olímpico Italiano (Coni).

OUTROS JOGOS

Em outro duelo do Campeonato Italiano disputado nesta terça, o Crotone bateu o Parma por 2 a 1, com gols de Junior Messias, ambos no primeiro tempo. Os visitantes descontaram com Juraj Kucka, aos 12 da segunda etapa.

Com o triunfo, o Crotone sai da lanterna temporariamente e começa a sonhar com as posições fora da zona da degola. A equipe chegou aos 9 pontos e agora está apenas dois de distância do Spezia, que ocupa a 17ª colocação. O Parma, por outro lado, liga o sinal de alerta, já que está na 16ª posição, com 12 pontos, e pode embolar a briga contra o rebaixamento.