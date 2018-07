Alex se despede dos gramados com o Palmeiras e amigos

Acostumado a brilhar, Alex será mais uma vez protagonista de um jogo de futebol. O ex-meia fará sua despedida oficial dos gramados neste sábado, às 21h, no Allianz Parque. O jogo será entre um time formado por amigos do ex-atleta contra a equipe do Palmeiras de 1999.

"Tantos anos depois, eu recebo mais um presente, além de poder rever os jogadores de 1999. Já tinha um apreço pelo clube e pelo torcedor, e imaginava que não poderia aumentar, mas, depois deste convite, aumentou demais. Os torcedores sempre me trataram bem, e agora terei a oportunidade de reencontrá-los. Espero que eles compareçam, divirtam-se e vejam os jogadores que fizeram história com esta camisa", disse o ex-jogador, que atualmente é comentarista.

O ex-jogador foi pego de surpresa com a homenagem. "Quando veio o convite do jogo, fui pego de surpresa, uma surpresa muito positiva. Não esperava viver mais este tipo de emoção com o futebol", disse o ex-meia de 37 anos, que, embora seja comentarista recentemente, já projeta uma nova profissão e pode até voltar para o Palmeiras.

"Estou como comentarista, mas a minha intenção é trabalhar aqui dentro, seja como treinador ou como gestor. O trabalho como comentarista servirá para eu ter uma visão diferente do que eu tinha como atleta. Isso serve como aprendizado, dentro daquilo que pensava em fazer pós-carreira. Aos poucos, tirarei essa vestimenta de atleta e, quando me sentir capaz, retornarei ao vestiário para trabalhar com futebol", avisou.

Em relação ao jogo, foram convidados ex-jogadores que fizeram parte da carreira de Alex não só no Palmeiras como em outros clubes. A lista completa de todos os convidados que confirmaram presença conta com os seguintes nomes: Ademir da Guia, Agnaldo Liz, Amoroso, Appiah, Aristizábal, Artur, Athirson, Cléber, Deivid, Denílson, Djalminha, Edmundo, Euller, Evair, Fabiano, Fábio Costa, Felipe, Felipão, Gamarra, Gilberto Silva, Júnior, Júnior Baiano, Galeano, Kezman, Leonardo, Marcelo Ramos, Marcos, Marco Aurélio, Maurinho, Mozart, Neném, Oséas, Paulo Miranda, Paulo Nunes, Pedrinho, Rivaldo, Rivarola, Roque Júnior, Rubens Júnior, Rüstü, Semih, Sérgio, Sorín, Tcheco, Tiago, Tuncay, Velloso, Zico e Zinho.

Para o torcedor que quiser ir ao jogo, as vendas de ingressos continuam pela internet até o início da partida, nas bilheterias do Allianz Parque, das 10h até o intervalo e em alguns pontos de venda cadastrados.

Os valores dos ingressos são:

Cadeira Gol Norte (Verde) - R$ 60,00

Cadeira Gol Sul (Branco) - R$ 120,00

Cadeira Central Oeste (Vermelho) - R$ 150,00

Cadeira Central Leste (Azul) - R$ 150,00

* Todos os setores têm venda de meia-entrada

POSTOS DE VENDA

Bilheterias do Allianz Parque (Rua Turiaçu)

Endereço: Rua Turiaçu, 1840

Horário de atendimento: das 10h até o intervalo da partida

Bilheterias do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo)

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Horário de atendimento: das 10h até o intervalo da partida

Academia Store - Tatuapé

Endereço: Rua Itapura, 1566

Horário de atendimento: das 11h às 17h

*Pagamento somente em cartão de débito

OUTLET Academia Store - Parque Shopping Barueri

Endereço: Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400

Horário de atendimento: das 12h às 17h

*Pagamento somente em dinheiro e cartão de débito

Academia Store Raposo - Shopping Raposo

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, Km 14,5

Horário de atendimento: das 12h às 20h

*Pagamento somente em dinheiro e cartão de débito

Academia Store - Shopping São Bernardo Plaza

Endereço: Av. Rotary, 624 Loja 1082 - Piso 01

Bairro Ferrazópolis - São Bernardo do Campo

Horário de atendimento: das 12h às 16h

*Pagamento somente em cartão de débito