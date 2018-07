Alex se 'machuca' em treino e vira dúvida no Inter no domingo

O técnico Abel Braga tenta mostrar otimismo, mas corre o risco de perder três jogadores importantes para enfrentar o Goiás, domingo, no Beira-Rio. Nesta sexta-feira, no penúltimo treinamento da semana, nem Nilmar nem Jorge Henrique foram ao gramado do CT do Parque Gigante, com dores. Já Alex torceu o pé direito durante a atividade e virou dúvida.

"O único que deu algo mais alto foi o Jorge, que correu muito e teve dores nas costas. Mas amanhã (sábado) estará bem e domingo ficará melhor. O Alex não chegou a torcer. Ele sempre reclama de dor. Vamos ver. Nilmar ficou aqui dentro (do vestiário)", explicou Abel Braga.

Nilmar saiu de campo no Morumbi, quarta-feira, com dores na coxa direita. Na quinta, porém, o Internacional divulgou boletim médico sem o nome do jogador, num indicativo de que ele não está lesionado. Já Alex prendeu o pé no gramado durante o rachão desta quinta e foi retirado pelos médicos com uma bolsa de gelo no local.

Para compensar as dúvidas, Abel Braga conta o retorno de dois jogadores importantes: o volante Willians, que cumpriu suspensão diante do São Paulo, e o meia D''Alessandro, recuperado de dores na coxa direita. Fabrício está suspenso por ter sido expulso no Morumbi.

Assim, o provável Inter para jogar neste domingo tem: Alisson; Wellington Silva, Alan Costa, Ernando e Alan Ruschel; Willians, Bertotto, Alex, D?Alessandro e Jorge Henrique; Nilmar.