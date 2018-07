Alex sente lesão e desfalca PSG na Liga dos Campeões

PARIS - O zagueiro Alex será desfalque para o técnico Laurent Blanc armar o Paris Saint-Germain diante do Olympiakos, terça-feira, na Grécia, pela estreia da Liga dos Campeões da Europa. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita e não terá condições de jogo. Não foi informado, no entanto, o tempo previsto para recuperação, nem a gravidade do problema.

Alex atuou normalmente no jogo de sexta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Bordeaux, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Francês, mas acabou se contundindo um dia depois, durante treinamento, já na preparação para a partida contra o Olympiakos.

Sem o jogador, a expectativa é de que Blanc promova a entrada de outro brasileiro, o jovem Marquinhos, de 19 anos, contratado na última janela de transferências junto à Roma. Se isso acontecer, será a estreia do jovem revelado pelo Corinthians em jogos oficiais com a camisa do PSG.