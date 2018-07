Alex será operado e desfalca Chelsea por até 8 semanas No mesmo dia em que o zagueiro John Terry anunciou que poderá ficar meses afastado do futebol por causa de lesão nas costas, o brasileiro Alex, seu companheiro de posição no Chelsea, virou o novo problema do líder do Campeonato Inglês. O clube anunciou nesta terça-feira que o jogador terá de passar por uma cirurgia no joelho depois de defender a seleção brasileira no amistoso desta quarta, contra a Argentina, em Doha.