Alex Silva agradece elogios e diz se inspirar em Lugano

"Aprendi muita coisa na Europa e também com o Lugano. Esta vontade e garra de contagiar o time que ele tinha", afirmou Alex Silva, que tem recebido muitos elogios neste seu retorno ao clube.

"Ele já teve sucesso aqui no São Paulo e ganhou experiência na Europa. Voltou mais maduro, com uma liderança importante. Além da sua parte técnica, ele tem uma boa leitura de jogo", comentou o técnico Ricardo Gomes, às vésperas do primeiro jogo da semifinal do estadual, com o Santos.

Satisfeito com suas atuações, Alex Silva agradeceu o apoio do treinador. "Fico feliz com os elogios que estou recebendo. Mas também tenho de elogiar o Ricardo, que me passou confiança e me deu uma sequência de jogos para eu conseguir liderar a equipe", declarou.