Alex Silva assina com o Flamengo por três temporadas

"Estou feliz demais com este acerto, feliz por vestir o manto sagrado. Foi um acordo bom para os dois lados, mas hoje ninguém está mais feliz do que eu. Venho para ajudar o Flamengo a ficar ainda mais forte e ser novamente campeão brasileiro. Sou guerreiro e vencedor", disse o zagueiro, que prevê duas semanas até que esteja apto a voltar a campo.

Durante as últimas duas semanas, Flamengo e Palmeiras duelaram nos bastidores em torno de Kléber. Depois de muita novela e polêmica, os rubro-negros retiraram a oferta da mesa e o atacante ficou no Parque Antártica. Agora o embate vai ser no campo, quarta, no Pacaembu.

"Isso fica do lado de fora do campo. Os jogadores se respeitam muito. Vamos a São Paulo para jogar futebol", comentou Thiago Neves, depois da reapresentação do elenco rubro-negro, no Ninho do Urubu.

O time da Gávea quer manter a sequência de vitórias (de quatro jogos), voltar ao segundo lugar do início da rodada e, quem sabe, diminuir a diferença para o líder Corinthians.

"Enfrentar o Palmeiras sempre é complicado. Temos que vencer para manter a nossa meta de permanecer no G-4", disse o meia.