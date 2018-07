Alex Silva chega ao Rio de Janeiro e já fala como jogador do Flamengo

RIO - O zagueiro Alex Silva chegou nesta quinta-feira ao Rio para realizar os exames médicos de rotina que antecedem sua assinatura de contrato com o Flamengo. O defensor já se pronunciou como jogador do clube.

"Estou muito feliz em voltar a jogar futebol, principalmente por ser no Flamengo, um clube tão importante. O Flamengo tem excelentes jogadores, está bem no campeonato e tem uma torcida contagiante. Estamos finalizando os exames e as questões contratuais", disse Alex.

O zagueiro se diz em boas condições físicas, apesar de não atuar desde maio, quando se desligou do São Paulo. Ele prevê que duas semanas de exercícios específicos o deixarão em condições de entrar em campo rapidamente.

"O Flamengo tem um preparador físico muito capacitado, o Antônio Mello. Além disso, não tenho tendência para engordar. Acho que em 15 dias dá para jogar - afirmou". Com Alex Silva no elenco, sobra como alvo da diretoria um atacante. As especulações correm os bastidores na Gávea e nomes entram e saem da pauta. André, do Dínamo de Kiev, está na mira no momento.

"Discuti com a diretoria as possibilidades de contratação e agora eles estão tentando viabilizar a chegada de um jogador para o ataque. Os nomes comentados nas últimas semanas (Vagner Love, André e Kléber) foram aprovados por mim e não tenho preferência por nenhum deles", comentou o técnico Vanderlei Luxemburgo.