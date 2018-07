Alex Silva defende permanência de Paulo César Carpegiani

SÃO PAULO - O técnico Paulo César Carpegiani ganhou o apoio do zagueiro Alex Silva para permanecer no comando do São Paulo. Na opinião do defensor, o fracasso da equipe no Campeonato Brasileiro de 2010 mostra que o treinador deve seguir no comando da equipe nesta temporada, apesar da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil.

No ano passado, após a queda nas semifinais da Libertadores, a diretoria do São Paulo demitiu Ricardo Gomes. A equipe passou a ser dirigida por Sérgio Baresi e, posteriormente, por Carpegiani. Irregular, o time do Morumbi não lutou pelo título nacional e também não conseguiu se classificar para a Libertadores de 2011.

"A verdade é que no ano passado o São Paulo mandou o Ricardo embora, veio o Baresi, e as coisas não deram certo. Nada contra o Baresi, mas precisávamos de um treinador com experiência. Agora o São Paulo pensou mais. O Carpegiani é um cara que conhece o grupo. Isso foi importante, seria complicado chegar hoje aqui e jogar com o Fluminense sem o treinador", afirmou, em entrevista à TV Bandeirantes.

Emprestado pelo Hamburgo ao São Paulo até julho, Alex Silva ainda não sabe se permanecerá no clube paulista. "Está na mão da diretoria. Tenho vontade de permanecer, principalmente em um momento difícil. Não depende só do atleta, mas tem o Hamburgo, preciso da autorização deles. Chegaram outras propostas ao Hamburgo, como do Sporting. Vamos ver", disse.

