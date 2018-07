Alex Silva deixa treino com dores, mas não preocupa

Segundo os médicos do clube, o jogador não preocupa para a partida que pode alterar a situação da ponta da tabela. Sem Alex Silva, o técnico Paulo César Carpegiani treinou com Xandão na zaga, ao lado de Miranda. No ataque, o jovem Lucas Gaúcho formou dupla com Fernandão.

Com os desfalques de Dagoberto, Ricardo Oliveira, Fernandinho e Rodrigo Souto, o São Paulo treinou com Rogério Ceni; Jean, Xandão, Miranda e Richarlyson; Carlinhos, Cleber Santana, Jorge Wagner e Lucas; Lucas Gaúcho e Fernandão.

Carpegiani comandará mais duas atividades antes do jogo contra o Fluminense. Na manhã desta sexta, a equipe fará o último treino antes de entrar em regime de concentração. No sábado, pela manhã, os jogadores vão encerrar a preparação com o tradicional rachão.