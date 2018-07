Alex Silva deve desfalcar o São Paulo na quarta-feira

O São Paulo ganhou um grande problema para a partida de quarta-feira, contra o Goiás, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Dificilmente o técnico Ricardo Gomes terá à disposição o zagueiro Alex Silva, que sofreu um corte acima do olho no domingo, no jogo contra o Guarani, e precisou tomar muitos pontos.

"Foi um corte grande no supercílio e preocupa. Provavelmente o olho dele vai inchar um pouco e ainda vamos vez a recuperação dele, mas acho difícil poder jogar", explicou o médico José Sanchez.

Quem fez o curativo no jogador foi o superintendente Marco Aurélio Cunha, que também é médico. "Foi um ferimento muito amplo, houve até uma ruptura da musculatura", disse. A lesão ocorreu quando ele se chocou de cabeça com Ricardo Xavier.

Outros dois machucados, Marlos e Rodrigo Souto, serão avaliados nesta segunda-feira para ver se podem viajar para Goiânia. As certeza são as voltas de Richarlyson e Cicinho, que cumpriram suspensão.